Rimini Calcio: Letizia operato al legamento del crociato anteriore destro

Sport

Rimini

| 17:09 - 26 Maggio 2020

Antonio Letizia.

Antonio Letizia, trequartista del Rimini, si è sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lo ha comunicato la società in una nota. L'operazione, effettuata ieri (lunedì 25 maggio) nella clinica "Sol et Salus" di Pierpaolo Cané, è riuscita perfettamente. Il Rimini Calcio nella nota "ringrazia il dottor Canè per la consueta e preziosa collaborazione" e formula al proprio tesserato "l'augurio per un pieno recupero e il conseguente ritorno in campo".