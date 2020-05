Iniziano il montaggio dei nuovi lampioni in viale Ceccarini a Riccione

Attualità

Riccione

| 15:07 - 26 Maggio 2020

I nuovi lampioni di Viale Ceccarini.

Sono iniziati questa mattina (martedì 26 maggio) i lavori in viale Ceccarini per il montaggio dei nuovi lampioni che sostituiranno i vecchi. Sono 36 i nuovi steli di colore corten che sostituiranno gli attuali bianchi e verranno montati dalla ditta Antonioli srl di Riccione. I nuovi lampioni sono alti 5 metri e hanno un diametro di 10 centimetri. Sono a forma cilindrica, in acciaio zincato, vernice colore corten e l'illuminazione sarà a led. Ogni lampione ha 4 bracci, con lampade led rivolte verso terra con relativo risparmio energetico e di inquinamento luminoso, ma un effetto scenico di grande impatto.



Procedono spediti anche i lavori per il restyling del lungomare. Da questa mattina, si sta lavorando per montare gli arredi della passeggiata Goethe e Shakespeare, e la prossima settimana sarà aperto e fruibile.



«In poco tempo sarà completato tutto il nuovo arredo del principale viale della città - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. I nuovi lampioni sono molto eleganti e donano a viale Ceccarini un'atmosfera particolare, nonostante siano stati scelti per limitare al massimo l'inquinamento luminoso e dispendio energetico. L'intervento che abbiamo fatto in viale Ceccarini è stato pensato per poter dare una nuova veste e donargli un look piacevole e nuovo, in attesa di quello che sarà il progetto più grande compreso nel masterplan dell'architetto Stefano Boeri».