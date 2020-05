Riccione: San Lorenzo fino a giugno ospiterà banchi del mercato estivo di Piazza Kennedy

Attualità

Riccione

| 15:03 - 26 Maggio 2020

Mercato di Riccione (foto di repertorio).

Novità per il mercato di San Lorenzo del lunedì mattina. L'amministrazione comunale di Riccione, di concerto con i rappresentanti degli ambulanti, ha deciso permettere ai banchi che abitualmente d'estate sono posizionati in piazzale Kennedy di prendere parte al mercato del lunedì almeno fino a fine giugno.



Il mercato di piazzale Kennedy è un mercato estivo, e solo parte dei banchi invernali di San Lorenzo si spostano in zona mare, ma visto il particolare periodo sarà consentito ai banchi che solitamente sono solo su piazzale Kennedy di lavorare a San Lorenzo. I banchi presenti quindi al mercato del lunedì passano da 40 a 52 e per mantenere il distanziamento verrà usato il parcheggio "Don Campedelli" adiacente all'ex scuola elementare di San Lorenzo. Lunedì scorso sono stati 2200 gli accessi al mercato da parte dei cittadini. Ai varchi di uscita ed entrata presenti come da consuetudine oramai i volontari dell'associazione Arcione.