Rimini, servizio di salvataggio operativo dal 13 giugno

| 11:30 - 26 Maggio 2020

Persone sulla battigia di Rimini.

Servizio di salvataggio all'opera già in questo fine settimana e assunzione dei marinai anticipata per effettuare la formazione specifica prevista dal Protocollo Regionale sugli stabilimenti balneari. Lo chiedono Cgil, Cisl e Uil. " Inascoltati gli appelli del mondo del lavoro nell’ordinanza balneare comunale di Rimini 2020 - si legge in una nota -. Nessuna delle richieste presentate unitariamente alla riunione di lunedì mattina è stata presa in considerazione. Nessun ascolto, in questo senso l’emergenza Covid-19 non ha spostato di molto gli orientamenti. I marinai di salvataggio hanno diritto a lavorare in sicurezza e con formazione qualificata da effettuarsi in orario di lavoro".



La replica di Roberta Frisoni, assessora al demanio. "La durata del servizio è stata stabilita con ordinanza regionale a partire dal 13 giugno, mentre per quanto riguarda il rapporto contrattuale tra salvataggi e gestori di stabilimenti balneari, rientra nella sfera giuridica dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori"