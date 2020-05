Tute sterili e camici sanitari provenienti dalla Cina: rilasciato il nulla osta

Attualità

| 11:15 - 26 Maggio 2020

I dispositivi arrivati dalla Cina all'aeroporto di Bologna.

Continuano le verifiche congiunte tra NAS e USMAF (Ufficio di Sanità marittima aerea e di frontiera) di Bologna, con la collaborazione dell’Agenzia delle Dogane e delle Forze di Polizia che operano sullo scalo aereo, svolte in particolare nell’area cargo dell’Aeroporto di Bologna che hanno consentito di effettuare i riscontri finalizzati al rilascio del Nulla Osta Sanitario a favore di oltre 22 tonnellate di dispositivi medici (tute sterili e camici ad uso sanitario provenienti dalla Cina e diretti alle Ausl dell’Emilia Romagna), provvedimento necessario per la successiva immissione nei canali commerciali e distributivi.

Nell’ambito delle iniziative predisposte dai Carabinieri dei NAS per fronteggiare potenziali illeciti durante l’attuale emergenza sanitaria, una particolare attenzione è stata dedicata ai controlli sulla regolarità delle attività distributive di dispositivi medici e di destinazione d’uso sanitario. Le ispezioni svolte dai Carabinieri del NAS di Bologna e dal personale dell’USMAF, che fa capo al Ministero della Salute, hanno interessato anche i flussi commerciali di importazione al fine di intercettare articoli e presidi medici introdotti irregolarmente sul territorio nazionale e privi delle caratteristiche di sicurezza, valutando l’idoneità dei prodotti.