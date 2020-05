Fase 2, nasce 'Cattolica Lounge', più spazio all'aperto ai locali per evitare assembramenti

Attualità

Cattolica

| 10:30 - 26 Maggio 2020

Più spazio ai locali per evitare assembramenti.

"Qualche problema di assembramento c' è stato", ha ammesso il sindaco di Cattolica, Mariano Gennari, in riferimento alla movida di sabato scorso. In un'intervista al Carlino, il primo cittadino del comune più a sud della provincia di Rimini ha detto: "Questa vicenda mi ha subito spinto ad incontrare almeno due gestori dei locali e ho chiesto loro di munirsi di steward proprio per evitare anche i micro assembramenti che si sono visti sabato sera". Gennari si dice "sicuro che non ci sarà alcun bisogno di emettere un'ordinanza di chiusura anticipata dei locali. Dopo tre mesi di lockdown, le attività hanno bisogno di ripartire e lavorare, ovviamente il tutto all'insegna della sicurezza generale".

Il Comune ha lanciato il progetto 'Cattolica lounge' che permette a bar e ristoranti di utilizzare gratuitamente il suolo pubblico per ampliarsi all'esterno. Ieri si è tenuta in videoconferenza la Consulta turistica e delle attività economiche che ha trattato il progetto. "In questo modo - ha precisato Gennari al Carlino - i locali potranno mettere più

tavoli ed evitare, soprattutto nei weekend, che la clientela si serva al banco e poi rimanga in piedi fuori dal locale dando vita ad assembramenti". I dettagli del progetto - precisa l'amministrazione comunale in una nota - verranno divulgati dopo la riunione della Giunta comunale di oggi, martedì 26 maggio.