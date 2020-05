Coronavirus, Di Maio: "Lavoriamo per riaprire tutti i Paesi Ue il 15 giugno"

Turismo

Rimini

| 07:29 - 26 Maggio 2020

La spiaggia libera di Rimini nel weekend.

"Lavoriamo affinché il 15 giugno si possa ripartire tutti insieme in Europa", afferma Di Maio. Per aiutare a riavviare il turismo straniero in Italia "sarà importante che tutte le regioni possano dare indicazioni omogenee ai turisti", aggiunge il ministro degli Esteri. "Dobbiamo salvare quel che possiamo dell'estate per aiutare i nostri imprenditori", ha concluso. Intanto a Rimini questo weekend hanno riaperto le spiagge: ai turisti viene concesso di restare negli stabilimenti balneari fino alle 22 per consentire la cena sotto l’ombrellone. In alternativa si potrà mangiare in aree ristorazione in grado di garantire il distanziamento. I protocolli prevedono una superficie minima a ombrellone di 12 metri quadrati (che a Rimini per decisione del Comune sarà di 18 mq). In spiaggia ci saranno steward per accompagnare gli ospiti all'ombrellone o al lettino.