Già 40 domande presentate per i nuovi spazi aperti di Riccione a disposizione dei locali

Attualità

Riccione

| 15:08 - 25 Maggio 2020

Viale Ceccarini Riccione.

Sono già 40 le domande presentate all'ufficio Suap del Comune di Riccione di pubblici esercizi che hanno deciso di aderire al "Riccione Square Estate 2020", il progetto che l'amministrazione di Riccione ha dedicato ai locali di tutta la città. Le linee guida del progetto, che intende creare in tutta Riccione, oasi di spazi aperti per dare la possibilità ai locali di vivere l'estate ampliandosi verso l'esterno, occupando suolo pubblico in esenzione Cosap, sono poche e semplici e molti gestori hanno colto l'occasione per poter ampliare la loro offerta. Per poter partecipare al progetto basta un'autocertificazione all'ufficio Suap del Comune di Riccione, in cui si evincono le principali caratteristiche che avrà l'estensione all'esterno dell'esercizio pubblico. L'ufficio ha poi tre giorni per vagliare la domanda e dare una risposta all'esercente.