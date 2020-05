Menzione per la startup degli studenti dell'Einaudi Viserba alla finale regionale di "Imprese in azione"

Attualità

Rimini

| 15:03 - 25 Maggio 2020

Scuola Einaudi di Viserba.

Una finale regionale per la prima volta interamente digitale ha coronato l'impegno di studenti e docenti degli scorsi mesi nel completare il percorso didattico di Impresa in azione, il programma di educazione all'imprenditorialità di Junior Achievement Italia che, nonostante l'emergenza Covid-19, non si è mai fermato.



Un'edizione unica con focus sulle capacità digitali e le materie Stem, indispensabili per i ragazzi al fine di sviluppare competenze per inserirsi nel mondo del lavoro di domani e affrontare le sfide che li attendono. Mai come quest'anno, infatti, Impresa in Azione è un ponte non solo per superare il divario tra scuola e mondo del lavoro, ma un'opportunità per gli studenti di affrontare questo periodo di difficoltà sfruttando le loro abilità nell'utilizzo delle nuove tecnologie per portare a compimento i loro programmi.

Più di 180 studenti dell'Emilia-Romagna hanno partecipato al programma senza farsi fermare dalle limitazioni imposte dall'attuale situazione di emergenza. Insegnanti e Dream Coach - manager d'azienda volontari – hanno potuto guidare i ragazzi nello sviluppo del loro progetto anche a distanza grazie alla forte expertise maturata da Junior Achievement nell'ambito della didattica digitale. Attraverso la tecnologia hanno potuto dar vita a vere e proprie Startup, creandone il relativo prodotto o servizio, presentato a una giuria qualificata alla fiera regionale, la finale locale di Impresa in Azione.



La fiera digitale, la finale dell'Emilia-Romagna ha visto la presentazione di progetti di vero valore aggiunto sviluppati dagli studenti. La giuria, composta dagli esperti di EY, USR Friuli Venezia Giulia, Confindustria Emilia-Romagna, Sistema delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, Ufficio scolastico Regionale Emilia-Romagna, Confcommercio Giovani Imprenditori Udine, CIDA Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Fondazione Golinelli, Università di Bologna e ART-ER ha attribuito una menzione speciale agli studenti della 3B dell'Istituto Superiore Rinaldo Corso Convitto Nazionale Statale di Correggio (Reggio Emilia) per la mini-impresa "3B Company JA", della 3 D dell'Istituto "Luigi Einaudi" di Viserba di Rimini per "Compleo JA Spa" e della 3 K dell'IIS "Antonio Meucci" di Carpi (Modena) per "Ekological JA".



Compleo JA Spa è una piattaforma che nasce con l'obiettivo di dare visibilità per lavori occasionali a chi non riesce ad inserirsi nel mondo del lavoro. La piattaforma, suddivisa per categorie a seconda del servizio che si sta cercando, fornisce un profilo del lavoratore completo, con i feedback di chi ha già usufruito del servizio. La mini-impresa si è distinta per la strategia di comunicazione presentata e la sua capacità di intercettare un'esigenza reale delle famiglie.