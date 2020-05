Volley: San Giovanni in Marignano, a rischio l'iscrizione in Serie A2

Sport

San Giovanni in Marignano

| 14:09 - 25 Maggio 2020

A rischio la Serie A per la Omag di San Giovanni in Marignano.

Grido d'allarme dei vertici dirigenziali della Omag di San Giovanni in Marignano. L'iscrizione al campionato di A2 è infatti a rischio per ragioni economiche. In una lettera aperta, si richiede l'aiuto della cittadinanza: «Facciamo pertanto appello a chi voglia investire nel mondo della pallavolo: ci auguriamo di trovare nuovi imprenditori disposti ad affiancarci, a sostenerci, ad entrare in società con noi, a proseguire nel progetto sportivo e imprenditoriale che abbiamo costruito con dedizione, sacrificio, impegno e trasparenza, per garantire un futuro all’attività della nostra società che appartiene a tutta la comunità», si legge nella lettera aperta. Dopo 4 anni di A2, questa eccellenza dello sport riminese rischia di dover fare un grosso passo indietro. Nelle ultime stagioni l'Omag ha partecipato a due finali di Coppa Italia, a una finale playoff per la promozione in A1 e nell'ultimo campionato, poi sospeso per l'emergenza Covid-19, la squadra era lanciata verso la promozione, nonostante un budget non all'altezza delle prime della classe.