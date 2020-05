Santarcangelo: asfalto nuovo per 13 strade, comprese le frazioni

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:29 - 25 Maggio 2020

Asfaltatura strade (foto di repertorio).

Al via nei prossimi giorni una serie di interventi di manutenzione e asfaltatura in 13 strade del territorio comunale di Santarcangelo, collocate per la quasi totalità nelle frazioni.



Mercoledì 27 maggio partiranno i lavori in via Prati Balze, dove sono presenti deformazioni e avvallamenti della sede stradale, soprattutto nei primi 250 metri a partire dall’incrocio con la SP11 “Sogliano”. In questo tratto, infatti, la percorribilità della via è stata sensibilmente peggiorata dalla larghezza della carreggiata – che in alcuni punti non raggiunge nemmeno i 3 metri – e dalla pendenza della strada, che arriva fino all’8 per cento. Per risolvere queste criticità l’Amministrazione comunale ha incaricato la ditta Edilsagea srl, che eseguirà un intervento di messa in sicurezza attraverso la sistemazione degli avvallamenti e la risagomatura di alcuni tratti della sezione stradale. Nel corso dei giorni necessari all’intervento, il tratto di via Prati Balze compreso tra l’incrocio con la SP11 e il numero civico 1101 resterà chiuso al traffico e alla sosta dalle ore 7 alle ore 18 ma sarà comunque garantito l’accesso ai mezzi di soccorso.



Nel mese di giugno inizieranno invece i lavori di Hera, che effettuerà la riasfaltatura di oltre 16mila metri quadrati di strade comunali a seguito di alcuni interventi di riparazione e posa di nuove condutture dell’acquedotto e della rete fognaria. In dettaglio, l’intervento prevede la riasfaltatura completa delle vie Aserbi, Gualdo, Zaghini Terra Rossa, Torino e dei Gigli. In altre vie Hera eseguirà invece interventi puntuali su porzioni stradali interessate dalla posa di nuove condotte: 290 metri di via Vecchia Emilia (dall’incrocio con via Massa in direzione San Mauro), 225 metri in via Covignano (a partire dall’incrocio con la SP13 Bis), 165 metri in via Case Nuove (dall’incrocio con la SP 13), 290 metri di via Chiesa Sant’Ermete (da via Cavallara a via Cupa Sant’Ermete) e 80 metri all’incrocio tra le vie Balducci e Rastellino. Infine, Hera interverrà con l’asfaltatura di 360 metri di via Savina (in prossimità dell’accesso alla cava e del nuovo ponticello) e in via Capri, tra le vie Amalfi e Celletta dell’Olio, a completamento delle recenti asfaltature del restante tratto di strada.



«Quelle che partiranno nei prossimi giorni sono manutenzioni puntuali – afferma il vicesindaco e assessoro ai Lavori pubblici Pamela Fussi – che, nel complesso degli interventi, rispondono alle necessità del territorio e in particolare delle frazioni. Spesso, infatti, non sono necessarie grandi modifiche, ma piccoli accorgimenti in grado di migliorare e mettere in sicurezza la viabilità e, di conseguenza, eliminare i disagi e incidere positivamente sulla qualità della vita dei residenti».