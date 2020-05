Il Rally di San Marino edizione 2020 si sposterà in autunno

Sport

| 13:09 - 25 Maggio 2020

Il Rally di San Marino spostato in autunno.

Il 48esimo San Marino Rally non si svolgerà l’ 11 e 12 luglio, come previsto, ma probabilmente in autunno.



La data estiva è troppo a ridosso della situazione emergenziale, legata alla diffusione del coronavirus Covid-19, e la FAMS ha ritenuto opportuno cercare di rinviare l’evento. Ora sono in corso dei colloqui tra FAMS ed ACI Sport per trovare una nuova data mantenendo le validità. Il 48esimo San Marino Rally, lo ricordiamo, è valevole per il Campionato Italiano Rally Terra. Nello stesso weekend si svolgeranno anche il 5°Historic San Marino, valevole per il Campionato Italiano Rally Storici ed il 6° San Marino Cross Country, per l’Italiano Cross Country. Nella stessa occasione erano stati messi in calendario dalla FAMS due rally nazionali, il Rally del Titano ed il Rally Show.



Intanto da oggi, lunedì 25 maggio, sono stati riaperti gli uffici FAMS con nuovi orari: lunedì e giovedì dalle ore 10 alle 18. Nel rispetto delle norme di sicurezza è previsto l’utilizzo della mascherina, il distanziamento fisico e l’igienizzazione.