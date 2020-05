"Rimini Criminale" e sotto assedio nell’atteso libro di Luca Cafaro

Eventi

Rimini

| 12:07 - 25 Maggio 2020

Primo piano di Luca Cafaro.

Monumenti e vie di Rimini fanno da scenario a una storia mozzafiato in cui fino all’ultimo è incerto il confine fra vittime e carnefici. Il libro "Rimini criminale" è in uscita in questi giorni a firma di Luca Cafaro, che vive e insegna in città, a cura della casa editrice Mauna Loa, “sorella” esordiente della Mauna Kea, la quale però si dedica prevalentemente agli autori emergenti e spazia su diversi generi.



Una serie di crimini, apparentemente non collegati tra loro, dilaga tra le strade cittadine e le campagne di Rimini. Per il vicequestore Lombardi e la sua squadra è una matassa davvero difficile da sbrogliare. È proprio dietro la figura tranquilla del professor Casagrande, docente di lettere al liceo, che si nasconde la soluzione: porterà a una banda straniera che coordina un incredibile e efferato traffico di vite umane. E la risposta di tanti misteri che lo coinvolgono nasce dal suo cuore nuovo, un trapianto che avrà risvolti imprevedibili. Un thriller avvincente, dal finale imprevedibile. Il libro è disponibile anche in ebook.



Nonostante il lockdown, non ci sono state grosse variazioni in termini di quantità di libri acquistati o letti, questo almeno stando ai dati riportati dall'associazione italiana Editori (Aie). Anche per questo, Rimini criminale uscirà con tre settimane di ritardo rispetto alla data inizialmente programmata, nella speranza di poter intercettare maggiore pubblico e interesse da parte dei lettori, anche quelli non abituali.