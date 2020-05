Girava con la marijuana in tasca, 19enne egiziano beccato dal cane antidroga

Attualità

Riccione

| 12:00 - 25 Maggio 2020

Domenica sera attorno alle 18 due agenti della polizia locale di Riccione e l'unità cinofila formata dall’agente scelto Luca Biagini e il pastore tedesco Ziko hanno beccato un 19enne egiziano, sorpreso in un gruppo di giovani e individuato perché in tasca aveva della marijuana, subito fiutata dal cane antidroga. Il giovane è stato segnalato prontamente segnalato in prefettura come assuntore, ma ai controlli è risultato senza fissa dimora e senza documenti. Sulle sue spalle pendono due decreti di espulsione, per questo motivo è stato denunciato ed invitato a presentarsi all'ufficio immigrazione della questura. Lo straniero ha diversi precedenti, tra cui un'accusa per lesioni personali che gli è valsa 6 mesi di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Rimini.