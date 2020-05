In bici di notte contro le catene di porta Montanara a Rimini, ferito un giovane

Cronaca

Rimini

| 09:16 - 25 Maggio 2020

Stavolta non si è trattato soltanto di un incidente mancato. Sabato sera nella piazzetta di porta Montanara a Rimini, all'incrocio con via Bastioni Meridionali, un ragazzino a bordo della sua bici è finito contro le catene che delimitano l'area pedonale nell'intersezione fra via Retta e via Garibaldi ed è finito rovinosamente a terra, tanto che le tracce di sangue sono ancora visibili a distanza di un paio di giorni. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale, per prendere atto del sinistro e per controllare se tutto fosse a norma, anche su sollecito di alcune persone che hanno assistito all'incidente.



La segnalazione è di un nostro lettore che parlando di mancati incidenti analoghi, invita l'amministrazione comunale ad apporre la segnaletica adeguata, affinché in quel punto, quantomeno di sera con minore visibilità, sia comunque possibile vedere i delimitatori del traffico.