Non risponde al telefono, la fidanzata s’insospettisce: 40enne trovato morto in casa

| 08:28 - 25 Maggio 2020

Macabra scoperta nella giornata di ieri a Rimini: un uomo 40enne è stato trovato morto in casa dalla fidanzata. Il dubbio è che il decesso possa essere stato causato da un'overdose di droga. Sul posto la polizia di Stato e sanitari del 118. Per aprire la porta di casa, situata in una palazzina di via Baronzio, nella zona di via Delle Officine, chiusa dall’interno, si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Ad insospettirsi è stata la fidanzata, che lo ha cercato telefonicamente. Non ricevendo risposta, si è recata sul posto. Il sospetto è che a causarne la morte sia stata un’overdose. Avvisato il pm di turno, il corpo è stato trasportato presso la camera mortuaria dell’ospedale 'Infermi' di Rimini. Il pubblico ministero ha già disposto che si debba svolgere l’autopsia.