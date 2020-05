Coronavirus Pesaro 24 maggio, due contagi e un decesso

Attualità

Pesaro

| 19:38 - 24 Maggio 2020

Domenica 24 maggio il quadro sanitario a segnato un decesso nel pesarese. Si tratta di una donna di 87 anni. Due pazienti in più positivi al virus nelle ultime 24 ore, (+0,1% e totale a 2.740), i marchigiani dimessi- guariti aumentano fino a 4.028, inoltre, rispetto a ieri, ci sono 20 'positivi' in meno in isolamento domiciliare (1.578 in totale). Intanto, nella giornata di ieri sono stati effettuati 1060 tamponi: 717 del percorso diagnosi e 343 del percorso guariti. Diversi cittadini, asintomatici, hanno deciso di fare i test sierologici presso i laboratori autorizzati per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG. Negli ultimi giorni la Regione Marche ha attivato un percorso, il Percorso Sierologico, per coloro che si sono sottoposti al test sierologico su indicazione del medico curante.