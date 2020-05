Viserba: finestrino dell'auto rotto, via la borsa mentre si rifornisce di acqua

Cronaca

Rimini

| 17:20 - 24 Maggio 2020

L'auto della donna che ha subito il furto.

Una donna ha subito un furto oggi pomeriggio (domenica 24 maggio), intorno alle 16, nei pressi della fonte Sacramora a Viserba. Posteggiata la propria automobile nel parcheggio antistante la fonte, la donna è scesa per raccogliere l'acqua, ma a quel punto sono intervenuti ignoti malviventi, che hanno distrutto il finestrino portandole via la borsa, lasciata sul sedile. Un bottino consistente di 300 euro frutto di un blitz rapidissimo. E' probabile che ad agire siano due individui in sella a uno scooter: il passeggero scende, armato di mattone, per infrangere il finestrino e rubare ciò che è lasciato dal proprietario, il tutto dopo aver studiato il momento in cui intervenire. Non è il primo furto, infatti i residenti lamentano, nella ultima settimana, altri due colpi portati a termine. "Andremo dai Carabinieri, chiederemo che sia fatto qualcosa per garantire la sicurezza, perché non c'è certezza che i malviventi non possano prendere di mira altre automobili, alla ricerca di qualcosa, anche senza che sia lasciata una borsa sul sedile in evidenza".