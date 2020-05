Tre etti e mezzo di cocaina sotto i sedili della sua Jeep: pusher arrestato

Cronaca

Misano Adriatico

| 13:14 - 24 Maggio 2020

La cocaina sequestrata al 43enne napoletano.

Un 43enne napoletano, residente a Cattolica, è stato arrestato ieri pomeriggio (sabato 23 maggio) dai Carabinieri, in relazione a un giro di spaccio a Misano Adriatico. L'uomo, pregiudicato, è stato notato più volte in compagnia di persone note per essere assuntrici di stupefacenti. Così ieri i Carabinieri hanno disposto accertamenti più approfonditi, fermandolo dopo averlo visto armeggiare in un garage e dopo essere ripartito a bordo della sua jeep, rinvenendo tre etti e mezzo di cocaina sotto il sedile della vettura. Nell'occasione il 43enne, ora ai domiciliari in attesa del processo, era accompagnato da un amico, che è risultato essere un assuntore di droga (con sé aveva una piccola dose di cocaina).