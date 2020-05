Bonaccini su Sky: "Il governo faccia un piano di investimenti pubblici"

Attualità

| 12:46 - 24 Maggio 2020

Stefano Bonaccini.

Intervenuto nel corso del programma "Agenda", in onda su SkyTg24, il governatore regionale Stefano Bonaccini ha fatto appello al governo, affinché sia varato un piano di investimenti pubblici. Bonaccini ha dato un giudizio positivo sull'operato del governo durante l'emergenza sanitaria, ma ora «servono investimenti: vanno bene i bonus, possono aiutare un barista o un piccolo commerciante per arrivare alla fine del mese, ma poi hanno bisogno di avere la prospettiva che ci siano clienti. E questo può avvenire se c'è lavoro». Relativamente alla fase 2, il governatore ha invitato al cittadinanza alla prudenza: «Alcune centinaia di stabilimenti balneari hanno riaperto. Non ci sono stati assembramenti, tutti si sono comportati bene. Ma ho visto assembramenti in certe piazze e qualcuno di troppo con la mascherina abbassata. Dico a tutti di stare attenti».