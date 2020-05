Categorie inferiori del calcio riminesi: promozioni delle prime e blocco retrocessioni

Sport

Rimini

24 Maggio 2020

La Marignanese 2019-2020.

Mentre in Serie D ha fatto discutere la decisione di disporre la retrocessione delle ultime quattro per ogni girone - Savignanese e Alfonsine tornano in Eccellenza, Sammaurese salva - nei campionati dilettantistici dall'Eccellenza alla Seconda Categoria varrà il blocco delle retrocessioni, salvo decisione contraria del Consiglio Federale della Figc, che si dovrebbe tenere tra il 3 e il 5 giugno. La Lega Nazionale Dilettanti, tramite il Consiglio Direttivo, ha fornito le indicazioni ai vari comitati regionali che organizzano i campionati delle categorie inferiori. C'è uniformità di vedute, ma come detto, l'ultima parola spetta al Consiglio Federale della Figc. Saranno promosse le squadre prime in classifica: in Eccellenza Girone B la Marignanese, per la sua storica prima volta in Serie D; in Promozione Girone D il Russi. Nel Girone H di Prima Categoria sarà promosso il Granata. Tra le riminesi il Novafeltria e il Sant'Ermete attendono conferma sulla permanenza in Promozione anche per la prossima stagione. Per i dilettanti comunque la stagione 2020-21 dovrebbe partire regolamente il 1 luglio 2020, mentre per i professionisti, stando alle ultime decisioni, la partenza sarà il 1 settembre 2020.