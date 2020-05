Giacomo Alessi, il poliziotto corre 100 km per ricordare le vittime tra le forze dell'ordine

Attualità

Montefiore Conca

| 08:04 - 24 Maggio 2020

Si sono svolte ieri (sabato 23 aprile) nella provincia di Rimini le commemorazioni del Memorial Day del Sindacato Autonomo di Polizia, edizione 2020. A 28 anni dalla strage di Capaci e nella cornice dell’arena "Filippo Raciti" di Montefiore Conca, si sono riuniti per una sobria cerimonia Questore di Rimini De Cicco, delsindaco di Montefiore Conca Filippo Sica, di tutta l’amministrazione comunale, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e di Polizia, del presidente UNCI uff. Addolorata Di Campi, del labaro dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei volontari della protezione civile.



Una staffetta ciclistica ha quindi depositato una corona alla stele dedicata a Filippo Raciti, e ha preso poi la parola il segretario Regionale del Sap Roberto Mazzini, con un forte e toccante ricordo di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Un discorso, cui sono seguite anche le apprezzate parole del sindaco Sica, che ha toccato la sensibilità di tutti i presenti, e che ha unito in u unico cordoglio, tutte le vittime della lotta alla criminalità. Commovente momento di preghiera, officiato da Padre Carlin.



Un testimone quello raccolto dal SAP dopo le stragi di Capaci con il Memorial Day che è giunto alla sua 27° edizione e che proprio a Montefiore Conca unisce simbolicamente la Sicilia alla Romagna, dove una comunità intera, da anni, si da appuntamento per ricordare le donne e gli uomini che hanno perso la vita per la lotta ad ogni forma di criminalità.



Simbolicamente ha unito tutta la provincia il poliziotto della Stradale e podista Giacomo Alessi, partito in mattinata da Novafeltria. Alessi ha percorso una gara podistica in solitaria per 100 km giungendo in 9 ore e 54 minuti a Torre Pedrera. La sua impresa l’ha voluta dedicare a quanti hanno sacrificato la loro vita per la lotta ad ogni forma di criminalità, indossando anche la maglia del Memorial Day Sap 2020.