Scontro tra moto nella notte a Rimini, tre feriti: il più grave un 37enne

Cronaca

Rimini

| 07:54 - 24 Maggio 2020

Ambulanza (foto di repertorio).

Scontro tra motociclisti nella notte a Rimnii: è quanto avvenuto, intorno all'1 e 30, all'incrocio tra la via Circonvallazione meridionale e via Veronese. Coinvolte due motociclette e tre persone: ad avere la peggio un 37enne, ricoverato all'ospedale Infermi in codice di massima gravità. Feriti meno gravemente altri due uomini, un 31enne e un 34enne, trasportati anch'essi in ospedale per gli accertamenti. I soccorsi sono stati prestati dal personale del 118, intervenuto con tre ambulanze e un'automedica. I rilievi del sinistro sono stati invece eseguiti dalla Polizia.