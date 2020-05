Coronavirus: in Provincia di Pesaro per la prima volta zero nuovi casi

Attualità

Pesaro

| 18:18 - 23 Maggio 2020

Coronavirus: in Provincia di Pesaro Urbino zero contagi.

In Provincia di Pesaro e Urbino si sono registrati 0 casi di contagi da Sars-CoV-2 nelle ultime 24 ore. E' la prima volta che ciò accade da inizio epidemia, da circa tre mesi. In tutte le Marche si sono registrati quattro casi, due a Macerata e uno a Fermo, uno di un cittadino residente fuori Regione. Significativo il numero di tamponi: 559 in totale per le quattro province.



Gli altri dati



I guariti sono stati 56: degli attuali positivi (1713), 115 sono in ospedale (6,7%) e 1598 in isolamento (93,3%). Sono quattrodici i pazienti in terapia intensiva (0,8% del totale degli attuali positivi), nessuno nella provincia di pesaro Urbino; 14 in terapia semi intensiva, 44 in terapia non intensiva, 42 in area post critica. In Provincia di pesaro Urbino ci sono dodici ricoveati nei reparti non intensivi.

Da inizio epidemia le Marche hanno registarto 6697 casi positivi, con 993 decessi e 3995 guarigioni.