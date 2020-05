Auto esce dal parcheggio e centra uno scooter, incidente sul lungomare di Rimini

Cronaca

Rimini

| 16:31 - 23 Maggio 2020

I soccorsi sul luogo dell'incidente.

Incidente intorno alle 16 di oggi (sabato 23 maggio) a Rimini, sul Lungomare Di Vittorio, all'altezza dei bagni 76, civico 24. Un uomo di circa 40 anni, in sella a uno scooter di grossa cilindrata, si è scontrato con un'automobile, guidata da un giovane, ed è stato ricoverato in ospedale in codice di massima gravità. Era comunque cosciente dopo il sinistro. Secondo alcuni testimoni, lo scooter procedeva in direzione Riccione-Rimini, quando si è scontrato con l'auto, che stava uscendo in retromarcia dal parcheggio. Lo scooterista è riuscito a evitare l'impatto frontale, ma non a schivare la vettura; dopo l'impatto è caduto rovinosamente sull'asfalto.