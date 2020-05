Starcon, la convention di fantascienza è un successo anche in versione online

Attualità

Rimini

| 16:18 - 23 Maggio 2020

Evento live per la Starcon 2020.

StarCon Voi, l'edizione on line della Starcon Italia 2020, ha tenuto finora incollati agli schermi oltre 2000 appassionati di fantascienza, scienza e fantasy. L'evento "live", che si sarebbe dovuto tenere in questi giorni a Bellaria Igea Marina, è stato rinviato al maggio 2021 e gli organizzatori hanno pensato di offrire un appuntamento on line sulle piattaforme social di Starcon Italia. Il programma originariamente prevedeva due momenti nel pomeriggio/sera di sabato 23 maggio. Le richieste dei partecipanti e degli ospiti hanno piacevolmente "costretto" gli organizzatori a proporre altri appuntamenti. Nella serata di venerdì 22 è stata organizzata una "pre-Starcon Voi" con una live aperta a tutti i partecipanti. Sabato il programma ha offerto incontri con gli attori ospiti, conferenze e giochi. Anche per questi appuntamenti è stata grande la risposta del pubblico. Al ricco menù si è aggiunta anche una parte di evento per domenica 24 maggio. Dalle 17 il programma prevede un viaggio virtuale dedicato a Star Wars all'interno della "Bettola di Yoda" con Amedeo Tecchio. Si prosegue parlando di Star Wars con "l'Insolenza di R2D2". A seguire il prop making con Annalisa Diacinti mentre Gianfranco Lollino dell'Osservatorio Astronomico di Saludecio ci porterà tra le stelle con "L'astronomia dal balcone: il cielo negato". Gli attori ospiti saranno gli attori Jimmy Wee (da Star Wars), Miltos Yerolemou (dal Trono di Spade), Tony Amendola (da Stargate Sg1) e Jeffrey Weisman (da Ritorno al futuro). Un programma ricco, interamente live sui social di Starcon Italia, che riserverà molte sorprese.



StarConVoi si potrà seguire sul sito e sulle piattaforme social di Starconitalia tra cui:

starconitalia.it

https://www.facebook.com/sticcon/

https://www.youtube.com/channel/UCVbDOgungzTApdks4tYL-Yw



StarCon Voi è organizzata da Stic-Al (Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero") assieme ad Ultimo Avamposto, Sg-F Stargate Fanclub Italia e Italian Klinzha Society - Ass. Culturale.

L'evento è gratuito ed aperto a tutti.

La Starcon Italia tornerà dal 20 al 23 maggio 2021 sempre al Palacongressi di Bellaria Igea Marina (Rn). Tutti gli ospiti del 2020 hanno confermato la loro presenza.