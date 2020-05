Un solo stabilimento balenare aperto a Rimini, ma diverse persone a prendere la tintarella

Attualità

Rimini

| 16:13 - 23 Maggio 2020

Bagnanti a Rimini sulla spiaggia libera.

Una giornata dal sapore tipicamente estivo, temperatura abbondamente sopra i 20 gradi, ha spinto tante persone a trascorrere la giornata in spiaggia. Chi per la passeggiata, chi per la tintarella, adagiando teli e piantando ombrelloni, in diversi hanno approfittato della riapertura delle spiagge dopo la "serrata" per l'emergenza Covid-19. L'unico stabilimento balneare aperto è il bagno 29: in attesa dell'ordinanza comunale che disponga le regole della riapertura, Andrea, il titolare, ha piantato gli ombrleloni a 8 metri, dicendo inoltre di aver contato "trenta ombre in meno rispetto all'anno scorso".