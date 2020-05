Corriere della droga intercettato alla fermata del treno a Riccione

Cronaca

Riccione

| 14:43 - 23 Maggio 2020

Stazione ferroviaria di Riccione (foto di repertorio).

Procedono senza sosta i controlli della Polizia Ferroviaria nelle stazioni dell’Emilia Romagna. Nella giornata di ieri (venerdì 22 maggio) è stato ulteriormente rafforzato il pattugliamento delle stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione, in previsione del primo fine settimana di riapertura degli stabilimenti balneari. Proprio gli agenti della Polfer di Rimini, a Riccione, hanno arrestato un 23enne del Gambia, sceso da un treno ad Ancona. Privo di documenti, proveniente da fuori regione, è stato fermato per accertamenti in quanto dallo zaino fuoriusciva odore di marijuana. E' stato trovato in possesso di sei involucri della sostanza stupefacente, per circa due etti.