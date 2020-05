Coronavirus Rimini, 12 nuovi casi e un decesso. I dati del 23 maggio

Attualità

Rimini

| 17:36 - 23 Maggio 2020

Bollettino sui contagi da nuovo Coronavirus in Emilia Romagna (24 maggio).

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi



Dodici nuovi casi di positività alla Sars-CoV-2 comunicati dalla regione Emilia Romagna nelle ultime 24 ore. Il totale, da inizio epidemia, sale a 2134. E' stato inoltre comunicato un nuovo decesso, di una 88enne. Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 21.



La Prefettura ha precisato che i dodici nuovi casi (8 donne e 4 uomini) sono stati tutti scoperti a seguito di positività a test sierologici e a relativo tampone; sono tutti asintomatici e in isolamento domiciliare. Uno di questi casi riguarda un residente fuori Provincia. I Comuni interessati sono Santarcangelo di Romagna (+3), Rimini, Cattolica, Riccione e Misano (+2 per ciascun comune).



Contagi per Comune



Rimini 787 (+2)

Cattolica 269 (+2)

Riccione 257 (+2)

Misano Adriatico 129 (+2)

San Giovanni in Marignano 139

Santarcangelo di Romagna 75 (+3)

San Clemente 39

Montescudo-Monte Colombo 40

Morciano di Romagna 45

Coriano 79

Novafeltria 33

Bellaria Igea Marina 47

Saludecio 23

Verucchio 21

Pennabilli 10

Mondaino 11

San Leo 9

Montefiore Conca 9

Gemmano 4

Montegridolfo 6

Talamello 4

Poggio Torriana 7

Maiolo 3

Sant’Agata Feltria 1