Nuoto: lunedì 25 maggio riapre la piscina Valmar di Novafeltria

Sport

Novafeltria

| 13:52 - 23 Maggio 2020

Da lunedì prossimo 25 maggio la piscina di Novafeltria riapre i battenti con entusiasmo, fiducia e, soprattutto, in totale sicurezza grazie al grande impegno dell’affiatato e preparato staff della Valmar.



Lunedì ci sarà il primo passo con la ripartenza delle attività di Nuoto Libero. A seguire gli orari e le indicazioni valide da lunedì 25 a venerdì 29 maggio ( sabato e domenica esclusi).



Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00 e dalle ore18.00 alle 21.00

Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 20.00



Si entra esclusivamente su appuntamento, ci si può prenotare chiamando il numero 0541 920600 nei seguenti giorni e orari: mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 maggio dalle ore 16.00 alle 18.00.



La segreteria da lunedì 25 maggio è comunque aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì.



Nel periodo di chiusura, la direzione della Piscina Valmar ha provveduto alla sanificazione e alla manutenzione degli impianti seguendo le linee guida contenute nel protocollo della Federazione Italiana Nuoto. Massima attenzione all’igiene e alla spaziatura tra le persone, evidenziata da apposita cartellonistica all’interno dell’impianto. La segreteria è pronta per accogliere l’utenza e riattivare gli abbonamenti. Qui il regolamento per l'accesso alla struttura.