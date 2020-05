Cento visiere protettive in dono alla Protezione Civile comunale di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:40 - 23 Maggio 2020

Consgna delle visiere alla protezione civile.

Meg service srl di Cesena ha donato oggi (sabato 23 maggio) alla Protezione Civile del Comune di Rimini 100 visiere protettive facciali. Un'azienda che si occupa di impiantistica civile e industriale che, in questo periodo di emergenza, pur continuando a lavorare negli ambiti usuali ha sviluppato una linea di progettazione e produzione di dispositivi di sicurezza individuale certificati e a bassissimo costo. La Protezione Civile ringrazia per questa utilissima donazione e a sua volta ne donerà una parte al personale delle cucine delle associazioni che stanno preparando pasti per le persone più in difficoltà e ad altre attività che dovessero averne bisogno.