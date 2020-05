| 13:15 - 23 Maggio 2020

Rimini si popola di gente nel primo weekend con la riapertura de bar e pub e da oggi anche delle spiagge. Complice il bel tempo, tanti riminesi hanno raggiunto il lungomare e la spiaggia, dove però non ci sono ancora ombrelloni e sdraio per il ritardo nei lavori degli stabilimenti. In alcune zone dell'arenile sono al lavoro le ruspe per spianare la sabbia. Alcune persone stendono i teli dove capita, altri palleggiano a riva, visto che i campi da gioco sono chiusi.