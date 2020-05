Rimini: il 25 maggio riapre il centro anti-violenza "SpazioVinci"

Attualità

Rimini

| 12:33 - 23 Maggio 2020

Foto di repertorio.

A partire da lunedi 25 maggio riapre il Centro Antiviolenza Comunale "SpazioVinci", il Centro che offre servizio di accoglienza, ascolto, assistenza, supporto ed ospitalità per donne che hanno subito violenza. Al fine di garantire un accesso sicuro i colloqui saranno effettuati solo su appuntamento, concordati con la segreteria del Centro (tel. 346 5016665) e a distanza l'uno dall'altro di almeno mezz'ora. Saranno utilizzati presidi di protezione: operatrici e donne avranno a disposizione mascherine, gel disinfettante, guanti. Tutti gli ambienti, in particolare quelli utilizzati per i colloqui, verranno sanificati dopo ogni colloquio e, in generale, a fondo tre volte a settimana.



La sede del Centro - che si trova a Palazzo Brighenti, in via Bufalini 47- non è, al momento, frequentabile al di fuori dei colloqui su appuntamento, ma per qualsiasi necessità si può sempre contattare il centralino. Sono mantenuti inoltre i colloqui telefonici per le donne impossibilitate a recarsi al Centro o che manifestino problemi di salute. Si invitano le utenti a non presentarsi al Centro nel caso in cui, nei quattordici giorni precedenti all'appuntamento, si abbiano avuti contatti con persone positive al Covid19 o in presenza di sintomi riconducibili all'infezione: sarà cura dell'operatrice addetta agli appuntamenti, verificare l'idoneità ad accedere ai locali del Centro.