Sostegno a famiglie e imprese turistiche, tutte le mosse di Misano Adriatico

Attualità

Misano Adriatico

| 12:01 - 23 Maggio 2020

Il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni.

La giunta comunale di Misano Adriatico ha approvato una serie di provvedimenti a sostegno di famiglie e imprese, traendo risorse dal proprio bilancio, in aggiunta a quanto previsto dai vari provvedimenti del Governo e della Regione.



Precisa il sindaco Fabrizio Piccioni: «Uno sforzo possibile grazie ad un bilancio ordinato e prudente, che consente di individuare ulteriori risorse in questo momento molto importanti. Abbiamo sempre all’attenzione i bisogni delle famiglie e grazie ad un grande lavoro di monitoraggio svolto dalla macchina comunale crediamo di avere una fotografia precisa delle situazioni di maggiore difficoltà. Il Comune ha le porte aperte per ascoltare i veri bisogni per dare risposte il più possibile concrete e rapide».



Le misure comunali si sommano a quelle già previste dal Governo con il pacchetto aiuti da 55 miliardi, tra le quali rientra l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’IMU per alberghi e imprese balneari.



SUOLO PUBBLICO



Gli esercizi commerciali e della ristorazione che, per la loro attività possano trarre dall’utilizzo di spazi esterni un giovamento utile ad osservare le precauzioni per il contenimento epidemiologico, necessitano di occupare aree esterne, potranno farlo con l’esonero del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico fino alla fine dell’anno. Le imprese che volessero avvalersi della possibilità, dovranno contattare gli uffici comunali presentando un disegno che rappresenti le loro intenzioni. Il provvedimento è in linea con le direttrici esposte dal Governo in aiuti alle imprese legate all’industria dell’accoglienza.





CANONE PARCHEGGI RIDOTTO PER GLI ALBERGHI



Le imprese alberghiere che abitualmente prendono in affitto dall’Amministrazione i parcheggi da destinare alla clientela, potranno fare richiesta per il 2020 col limite di quanto richiesto lo scorso anno e avere uno sconto del 50% sul canone.



PARCHEGGI A PAGAMENTO



Il pagamento della sosta nei quattro parcheggi a mare (parcheggio del sole, parcheggio Gabbiano, Via Liguria e Via D’Azeglio), che tradizionalmente parte in questo periodo, è posticipata al 19 giugno.



TASSA RIFIUTI



Il Comune di Misano Adriatico sta dialogando insieme ad altre municipalità con Hera e Atersir per arrivare a definire una riduzione della Tassa rifiuti, da applicare a tutte le categorie economiche, per scontare quanto non prodotto nel 2020.



SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE



Il Comune di Misano Adriatico ha stanziato un fondo di 40mila euro per una serie di aiuti alle famiglie in difficoltà, con un’attenzione particolare a fornire un aiuto per il pagamento del canone di affitto e utenze gas e luce.



Tali aiuti si aggiungono all’impegno che l’amministrazione comunale sta mettendo per organizzare, come già annunciato i giorni scorsi, i centri estivi dedicati all'infanzia (3/6 anni), ai bambini e agli adolescenti (6/14anni; per tale fascia è richiesta la compilazione, entro il 26 maggio, di un modulo online sul sito del Comune di Misano Adriatic: Guida ai Servizi Comunali – Pubblica Istruzione link: http://misano.org/?IDC=13).