Lenzuolo bianco da palazzo Garampi a Rimini nella giornata nazionale della Legalità

| 11:07 - 23 Maggio 2020

Palazzo Garampi in piazza Cavour a Rimini.

Un lenzuolo bianco esposto nel palazzo di ogni Comune e un minuto di silenzio alle ore 17.57 indossando la fascia tricolore. Anche il comune di Rimini aderisce alla proposta dell' Anci per celebrare la giornata nazionale della Legalità nella data in cui si celebra l'anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta.



La proposta nasce da Maria Falcone, presidente della fondazione intitolata a suo fratello Giovanni che ha pensato di dedicare questa giornata a tutti coloro che, in questi mesi, si sono prodigati, con abnegazione e grande senso del dovere, nella difficile gestione dell’emergenza sanitaria. Il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro e il Segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra, facendo propria la proposta, hanno invitato tutti Comuni e i loro primi cittadini, a raccogliere l’invito di Maria Falcone.