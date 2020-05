Suolo pubblico gratis fino al 31 ottobre, la mossa di Coriano per salvare l'economia locale

Attualità

La sindaca di Coriano Domenica Spinelli.

La giunta comunale di Coriano ha deliberato i criteri per la concessione di suolo pubblico a titolo gratuito fino al 31 ottobre a favore di bar, ristoranti e affini al fine di ridurre la permanenza degli utenti in luoghi chiusi.



Con questo atto l’amministrazione vuole sostenere la ripresa dei pubblici esercizi, particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria in atto e al tempo stesso garantire lo svolgimento delle suddette attività in sicurezza.



Per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è stata prevista la possibilità di occupare il suolo pubblico con modalità autorizzative snelle, sino a prevedere la formula del provvedimento tacito (silenzio assenso) trascorsi 15 giorni dalla domanda e ciò senza prefissare alcun limite dimensionale alle richieste.



La giunta ha deciso di estendere la disponibilità anche agli esercizi commerciali al dettaglio (non compresi tra le attività agevolate dal decreto governativo) con ulteriori misure autorizzative, alquanto rapide, seppure leggermente diverse rispetto ai pubblici esercizi.



La Polizia municipale è autorizzata ad emettere ordinanze di modifica alla circolazione viaria per favorire le istanze di occupazione che perverranno da parte delle attività economiche.



Commenta la sindaca Domenica Spinelli: «Non appena il decreto legge ha indicato la possibilità di esonero della Tosap abbiamo subito dato indicazione al dirigente Pietro Masini di procedere in tal senso per preparae gli atti utili al fine di consentire la ripartenza del lavoro. Superati i momenti di incertezza passati dall'annuncio del Presidente Conte alla reale definizione del decreto, abbiamo immediatamente deliberato, in tempi rapidissimi, per poter dare chiarezza alle attività interessate. Stiamo accelerando i tempi sulla definizione del protocollo “Terre di Coriano” che darà slancio alla vita economica del territorio.Chi oggi ha il coraggio di riaprire, nonostante tutte le prescrizioni imposte, merita ogni azione snella e mirata per vincere la sfida di rimanere così in vita».