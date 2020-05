AUDIO Un casco contro il Coronavirus, in palio l'opera di Aldo Drudi per aiutare la Croce Rossa

Sport

Rimini

| 10:07 - 23 Maggio 2020

Il casco di Aldo Drudi in palio per aiutare la Croce Rossa (foto da Facebook).

Un casco speciale per combattere il Coronavirus. È l’idea coloratissima e solidale di Aldo “Drudi performance”, conosciuto come il miglior designer per caschi e grafiche di moto al mondo, nonché promotore del progetto Burasca, un team altamente qualificato in grado di fornire design creativi di alto livello di stile per appassionati di motociclismo, il tutto dall’air garage di Rimini.



Il pezzo unico è già pronto e lo si può ammirare in anteprima anche dalla pagina Facebook del designer, e sarà estratto fra tutti coloro che decideranno di partecipare alla raccolta fondi “Racing colors against the virus” donando almeno 5 euro a favore della Croce rossa (comitato di Rimini). Potranno così essere sorteggiati e assicurarsi l’ambito manufatto. A sostenere l’iniziativa anche una lunga lista di campioni e piloti impegnati sui circuiti motociclistici, tra cui il campione Valentino Rossi.







Per le donazioni



Banca Intesa San Paolo intestato a CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Riminibic: BCITITMMPaypal: presidente@cririmini.itTransfer causal: racingcolors