Distribuzione gratuita di mascherine davanti a mercato, supermercati e farmacie a Rimini

Attualità

Rimini

| 08:30 - 23 Maggio 2020

La distribuzione delle mascherine nel territorio riminese.

Sabato 23 maggio è indetta una nuova giornata per la distribuzione gratuita delle mascherine ricevute dalla Regione Emilia Romagna. A effettuarla saranno i volontari della Protezione civile del Comune di Rimini e i ragazzi del Team Bòta assieme agli Scout Agesci e avverrà tra le 9 e le 13 nei principali punti di accesso al ritrovato

mercato settimanale del centro città e in una quindicina di supermercati

scelti in modo tale da coprire le varie zona dell'intero territorio

comunale.



I luoghi sono

A&O via San Salvador 46

Conad via Bidente 1

Conad via Euterpe 3

Conad City via Pareto 3

Conad Superstore Il Lago via Della Fiera 50

Conad Tiberio via Tiberio 32

Coop viale Guglielmo Marconi 45

Coop via Giovanni Maria Giuliani

Coop via XXIII Settembre 1845 128

Coop Centro Commerciale I Malatesta via Emilia 150

Despar viale Parigi 10

In's Mercato via Flaminia 92

Ipermercato Conad Le Befane via Caduti Di Nassiriya 20

Sapori & Dintorni Conad viale Amerigo Vespucci 131

Superstore Conad La Fonte via Missirini Libero 1

Al di fuori dei supermercati verrà effettuata anche la colletta alimentare per continuare ad aiutare le famiglie in temporanea difficoltà. La raccomandazione è sempre quella di prendere una mascherina se se ne ha effettivamente bisogno oppure di lasciarla ad altri oppure di portarla ad altre persone in difficoltà o anziane.Oltre ai luoghi della distribuzione diretta le mascherine gratuite sono disponibili per esserea cui, nei giorni scorsi, è stata consegnata una fornitura di 200 mascherine per ogni presidio.