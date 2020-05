Coronavirus: gli attuali positivi e i dati dei decessi aggiornati al 22 maggio

Attualità

Rimini

| 18:28 - 22 Maggio 2020

Ancora analisi sui dati del contagio da nuovo coronavirus.

Rispetto all'ultimo bollettino di martedì scorso (19 maggio) si sono aggiunti quattro decessi, per un totale di 233: le città interessate sono Rimini (2), Bellaria Igea Marina e Cattolica (1 a testa). A Rimini città gli attuali positivi scendono da 115 a 98.



Attuali positivi (235)



Rimini 98

Cattolica 34

Riccione 23

Santarcangelo 12

San Giovanni in Marignano 11

Morciano di Romagna 8

Coriano 7

Misano Adriatico 7

Bellaria igea Marina 6

Novafeltria 5

Saludecio 4

Montescudo Monte Colombo 4

Verucchio 4

San Leo 4

San Clemente 2

Montefiore Conca 2

Pennabilli 2

Maiolo 1

Mondaino 1



Decessi (totale 233)



Rimini 95 (+2)

Riccione 35

Cattolica 34 (+1)

Misano Adriatico 16

San Giovanni in Marignano 14

Altre città: Coriano (7), Bellaria Igea Marina (5, +1), San Clemente (5), Morciano, Saludecio (4), Novafeltria e Santarcangelo (3), Montescudo Monte Colombo, Verucchio (2), Pennabilli, Mondaino, Montegridolfo e Poggio Torriana (1)