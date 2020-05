Baby gang vandalizza la scuola di San Giovanni in Marignano e dà fuoco a una pianta

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 17:01 - 22 Maggio 2020

L'ingresso dell'Istituto Comprensivo Ventena di San Giovanni in Marignano.

Un 21enne cattolichino pregiudicato e tre minorenni, un sedicenne e due quindicenni, sono indagati per atti vandalici compiuti la notte dello scorso 18 maggio all'Istituto Comprensivo Ventena di San Giovanni in Marignano. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Tenenza di Cattolica, grazie anche alle riprese delle telecamere del circuito di videosorveglianza, i quattro hanno scavalcato la recinzione e forzato la porta antipanico per entrare nella scuola. Una volta dentro, hanno causato danni agli arredi e hanno cercato di rubare un defibrillatore. Prima di darsi alla fuga hanno dato fuoco a una pianta posizionata davanti all'ingresso: le fiamme hanno richiesto l'interventodei Vigili del Fuoco.