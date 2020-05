Santarcangelo: parchi aperti, ma scatta ordinanza di chiusura delle aree gioco

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:49 - 22 Maggio 2020

Municipio di Santarcangelo.

Questa mattina (venerdì 22 maggio) il sindaco di Santarcangelo Alice Parma ha firmato l’ordinanza per la chiusura al pubblico delle aree gioco nei parchi comunali, al fine di evitare fenomeni di assembramento. L’ordinanza, che resterà in vigore fino al 14 giugno prossimo, prevede il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro (così come indicato dal DPCM 17 maggio 2020) in tutti i parchi e giardini pubblici comunali e comunque nelle aree attrezzate a verde, nonché il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini e delle aree attrezzate per lo sport.