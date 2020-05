Santarcangelo e Rimini: parchi a disposizione delle società sportive per gli allenamenti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:49 - 22 Maggio 2020

Parco Francolini.

Gli spazi all'aperto presenti nel capoluogo di Santarcangelo e nelle frazioni saranno presto disponibili per svolgere attività sportive e motorie in maniera continuativa. È quanto ha stabilito ieri (21 maggio) la Giunta comunale, approvando le linee di indirizzo per la concessione delle aree verdi del territorio comunale a seguito dell'emergenza sanitaria. L’idea di fondo è che società e associazioni sportive possano utilizzare in maniera continuativa gli spazi verdi per attività motorie e sportive in linea con le normative vigenti che appunto privilegiano e consentono l'utilizzo di spazi aperti per prevenire e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso il distanziamento interpersonale.



Nel dettaglio, per l’utilizzo delle aree verdi sarà sufficiente inoltrare una comunicazione all’amministrazione comunale che solo nel caso dovesse ravvisare elementi di criticità comunicherà l’eventuale diniego. Rimane a carico dei richiedenti la responsabilità civile o penale in caso di mancato rispetto di leggi, regolamenti, prescrizioni o raccomandazioni riguardanti la salute e la sicurezza dei partecipanti, con particolare riferimento alle vigenti normative in materia di prevenzione anti Covid-19. Così come resta inteso che l’utilizzatore delle aree risponderà di eventuali danni causati ad impianti, attrezzature e arredi presenti nelle aree verdi. Di qui la necessità di individuare un referente per la vigilanza e la pulizia degli arredi e delle attrezzature, da indicare in sede di invio delle comunicazioni.



Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune www.comune.santarcangelo.rn.it, dove è anche pubblicato il modulo per inoltrare comunicazione al servizio Staff Politiche Educative, Sport, Politiche Giovanili tramite mail all'indirizzo l.bianchetti@pec.comune.santarcangelo.rn.it. La comunicazione, da far pervenire almeno sette giorni prima dovrà contenere tutti i riferimenti relativi all'attività, che si intende svolgere. Per maggiori informazioni: tel. 0541/356.272.



Spazi outdoor gratuiti anche a Rimini per tutte le associazioni sportive della città



Anche a Rimini gli spazi aperti saranno a disposizioni delle associazioni sportive. Lo ha comunicato l'assessore Gianluca Brasini. Saranno messe a disposizione in forma gratuita le aree pubbliche all'aperto, i parchi pubblici, gli impianti sportivi outdoor come i campi da calci e la pista di atletica per la pratica sportiva di base. "Misura questa che si aggiunge a quella già approvata e che prevede il differimento al 31 luglio del pagamento delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi e la decurtazione del periodo di mancato utilizzo", scrive in una nota l'assessore Brasini.