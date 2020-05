A Cattolica riparte al completo il mercato ambulante del sabato

Attualità

Cattolica

| 13:58 - 22 Maggio 2020

Mercato di Cattolica: l'immagine è una foto di repertorio pre-Covid19.

Riprende a Cattolica domani mattina, 23 Maggio, il mercato settimanale del sabato con tutti gli operatori commerciali, alimentari, non alimentari e produttori agricoli. La novità più importante, dovuta alle misure studiate per il contenimento della diffusione del Covid-19, è che il mercato si estenderà e si svolgerà su due piazze. Le bancarelle dei produttori agricoli ed i commercianti alimentari si sposteranno in Piazza della Repubblica, tutti i restanti ambulanti si posizioneranno nella tradizionale Piazza De Curtis si posizioneranno tutti gli ambulanti di generi non alimentari, mentre. Sulle due aree saranno presenti addetti alla vigilanza immediatamente riconoscibili da pettorine o divise.



Il percorso all’interno dell'area mercatale di Piazza De Curtis continuerà ad essere a senso unico con accesso da Via Petrarca (altezza Via Viole) ed uscita sulla Via Verdi. Parimenti anche Piazza della Repubblica avrà un percorso a senso unico con ingresso all'area mercatale da Via della Resistenza (la strada che costeggia la “Scuola della Repubblica”), mentre l'uscita sarà su Via Comandini. Si potrà accedere alle aree mercatali solo ed esclusivamente con mascherina e rimangono vietati gli assembramenti. Dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di un metro in ogni momento di permanenza all’interno delle aree (accesso, percorrenza all'interno del mercato, acquisto, pagamento). Presso ogni esercente sarà possibile usufruire di gel disinfettante e si potrà accedere allo spazio perimetrato davanti ad ogni banco, solo nel momento in cui è il proprio turno per essere serviti. È vietato toccare le merci alimentari. Per quel che concerne la prova di capi di abbigliamento, viene ammessa solo ed esclusivamente se muniti di mascherina e guanti monouso. All'interno delle aree non potranno essere introdotte biciclette, neppure se condotte a mano.