Il 25 maggio riapre Riccione Terme: ecco i servizi garantiti

Riccione

| 13:18 - 22 Maggio 2020

Ingresso di Riccione Terme.

Lunedì 25 maggio Riccione Terme riapre pronta ad accogliere i propri ospiti nell'unico stabilimento termale con sorgenti di acqua sulfurea della riviera romagnola. Saranno da subito disponibili le Cure Termali e le piscine (per i trattamenti terapeutici), la fisioterapia e la riabilitazione di Fisia e il benessere e la bellezza dell'Oasi Medical Spa.



Le acque termali sulfuree salso bromo iodiche e magnesiache, uniche sulla costa romagnola, sono alla base di tutte le cure e dei trattamenti e mai come in questo periodo si sente la necessità di rigenerare il proprio corpo e lo spirito dopo l'inevitabile stress generato dal lockdown.

Riccione Terme insieme a tutte le Terme dell'Emilia Romagna, coordinata dalla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale FoRST ha redatto un protocollo per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.



«La tutela della salute dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori è da sempre il nostro principale obiettivo e anche in questa occasione ci ha guidato nella messa a punto di misure protettive accurate. – dichiara Roberta Piccioni, Presidente di Riccione Terme SpA - In questi mesi abbiamo lavorato intensamente e con entusiasmo per essere pronti alla riapertura in sicurezza e per meritarci e consolidare la fiducia dei nostri ospiti e pazienti». In particolare, spiega Piccioni, «Nel nuovo protocollo di ammissione alle cure termali sono state implementate tutte le procedure di prenotazione e di acquisizione della documentazione on-line e il preventivo servizio di triage telefonico, al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa in accettazione. E' stato istituito un unico ingresso al Centro Termale con un'area filtro, dove viene rilevata con termoscanner la temperatura. All'interno dello Stabilimento è stato creato un percorso segnaletico che guida ai vari reparti di cura. Tutte le aree sono state predisposte per garantire la distanza interpersonale e dotate di corner per l'igienizzazione delle mani. Abbiamo a cuore i nostri ospiti e il nostro staff. Siamo a disposizione telefonicamente e via email per le prenotazioni e per informare ancor più dettagliatamente sulle nuove procedure».



Questi i reparti di Riccione Terme attivi da lunedì 25 maggio: Cure inalatorie e per la sordità rinogena, Cure fangobalneoterapiche, Cure balneoterapiche, dermatologiche e vascolari e Piscine Termali per utilizzo terapeutico.



Presso Fisia, il centro di riabilitazione e fisioterapia, saranno attivi: la Riabilitazione motoria in piscina con acqua termale calda e in palestra, la Riabilitazione respiratoria e le Terapie Fisiche.



Saranno inoltre disponibili le Visite mediche specialistiche del Poliambulatorio Oasi, i Trattamenti Estetici Viso e Corpo, la Tecno Estetica, il Beauty Service, i Massaggi Benessere e i Trattamenti Capello di Oasi Spa Centro Benessere & Medical Spa.