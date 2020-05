Dal 24 maggio riprendono le corse del trasporto pubblico locale nei giorni festivi

Attualità

Rimini

| 13:10 - 22 Maggio 2020

Distanziamento sociale anche sui mezzi pubblici.

Da domenica prossima riprendono le corse del Tpl nei giorni festivi. Il riavvio del servizio nei giorni festivi, temporaneamente sospeso nell’ambito delle misure adottate per contenere la pandemia di Covid-19, anticipa così il nuovo orario estivo che entrerà in vigore dal 7 giugno e che prevedeva appunto il ripristino delle corse domenicali.



«La ripartenza delle corse nei festivi già da domenica prossima – spiega il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi – è stata presa d’intesa con Amr, i Comuni e il gestore del servizio. Coincide con la riapertura anticipata della spiaggia disposta dalla Regione e risponde alla prevedibile esigenza di spostamento dei cittadini residenti in tutta la provincia e, speriamo, anche dei primi turisti».