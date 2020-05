Verucchiese denunciato: fermato sulla Marecchiese, sotto il sedile dell'auto nascondeva cocaina

Cronaca

Novafeltria

| 13:08 - 22 Maggio 2020

Controlli dei Carabinieri della compagnia di Novafeltria.

Proseguono sul territorio della Valmarecchia i controlli della Compagnia Carabinieri di Novafeltria, diretta dal capitano Carmelo Carraffa. Nelle ultime ore è stato denunciato un 44enne residente a Verucchio, fermato sulla Marecchiese, all'altezza di Villa Verucchio: l'ipotesi di reato è la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, sotto al sedile anteriore del passeggero, nella sua automobile, sono stati rinvenuti quattro involucri di cellophane con 7 grammi di cocaina. Altra droga è stata invece trovata nella successiva perquisizione domiciliare. Durante i controlli, inoltre, i Carabinieri hanno sottoposto ad accertamenti due giovani, trovati in possesso di modiche quantità di droga e segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti. Si tratta di un 18enne di Verucchio, che aveva con sé un grammo di hashish, notato in piazza 1 Maggio a Pietracuta; e di un 26enne di Novafeltria, che si aggirava di notte per piazza Cappelli a Secchiano, che è stato trovato in possesso di due grammi tra marijuana e hashish.