Lunedì 25 maggio parte il porta a porta a Paese Vecchio-Fontanelle Monte a Riccione

Attualità

Riccione

| 12:20 - 22 Maggio 2020

Da lunedì 25 maggio parte la raccolta porta a porta integrale dei rifiuti nelle zone di Paese Vecchio-Fontanelle Monte statale nel Comune di Riccione. Sono oltre 3 mila le utenze coinvolte che sono già state dotate di kit per la raccolta differenziata.



Il sistema di raccolta domiciliare integrale è già attivo in tutto il resto del Comune e prevede la raccolta a domicilio in giorni e orari prestabiliti di tutte le tipologie di rifiuti: rifiuto organico (scarto di cucina e di giardinaggio), carta/cartone, plastica/lattine, vetro e indifferenziato.



A partire da mercoledì 3 giugno sarà effettuata la rimozione dei contenitori stradali dei rifiuti che da lunedì verranno raccolti a domicilio: l’organico 3 volte la settimana in estate e 2 in inverno, il vetro una volta alla settimana in estate e una ogni quindici giorni in inverno, mentre tutte le altre tipologie una volta alla settimana.



Il porta a porta, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali e il rispetto dell’ambiente, permetterà di migliorare la percentuale di raccolta differenziata, avviando i rifiuti agli impianti di separazione, trattamento e recupero, dove verranno rilavorati per la realizzazione di nuovi prodotti.



Per chi non abbia ritirato il kit è possibile ritirare il materiale presso l’Eco-Sportello del Comune di Riccione, in Viale Vittorio Emanuele II il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 16.30.