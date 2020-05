L'università aperta di Rimini prova a ripartire online: prima data dedicata a Piero della Francesca

Eventi

Rimini

| 12:08 - 22 Maggio 2020

San Sigismondo e Sigismondo Pandolfo Malatesta.

Pur tra le mille difficoltà di questo periodo, l'università aperta “G. Masina e F. Fellini” non si è arresa e dopo avere sospeso tutte le sue attività corsuali e aver visto pesantemente compromesse le sue possibilità di sopravvivenza, ritorna alla ribalta cittadina con una conferenza di Alessandro Giovanardi, esimio studioso e critico d'arte.



L'iniziativa vuole rappresentare un segnale forte di volontà di ripresa dopo oltre due mesi di forzato silenzio. Ecco allora spiegato il significato della serata dedicata da Giovanardi a: “Il Maestro dell'impassibilità. Piero della Francesca tra Rimini e Urbino”. L'appuntamento per i soci e per i cittadini è per mercoledì 27 maggio alle ore 20.45 sulla pagina Facebook.



Artista e matematico, Piero della Francesca è sicuramente uno dei più grandi pittori del Quattrocento italiano. “Monarca della pittura”, secondo la definizione del suo concittadino Luca Pacioli, Piero fu ospite di importanti corti italiane realizzando nel 1451 per i signori di Rimini il monumentale affresco “San Sigismondo e Sigismondo Pandolfo Malatesta”, custodito nel Tempio Malatestiano, e negli anni 1469-72 per il duca Federico da Montefeltro a Urbino il doppio ritratto dei duchi di Urbino e la pala di Brera.

Un'occasione imperdibile per i soci e non di Università Aperta per riscoprire con il maestro di Sansepolcro una delle personalità tra le più emblematiche del Rinascimento italiano, le cui opere colpiscono per un attento uso della prospettiva, frutto di precisi studi geometrici.