Fase 2, insieme per ripartire: Mandrelli Service ancora più vicino ai propri clienti. VIDEO



Novafeltria

10:39 - 22 Maggio 2020

Mandrelli Service, punto di riferimento in Alta Valmarecchia da più di 55 anni in qualità di vendiata auto multimarche, noleggio, cambio gomme, revisioni, officina e tagliandi, ha riaperto regolarmente la sua sede dallo scorso 4 maggio, come previsto da Decreto ministeriale.



La ditta Mandrelli Giuseppe nasce nel 1964 come officina riparazioni auto. Dopo qualche anno diviene officina autorizzata Renault con vendita.

Nel 1979 l'azienda si trasferisce nella nuova sede con ampia officina e autosalone esposizione auto. Nell' ottobre del 1996 con l'inserimento in azienda dei figli nasce l'attuale Mandrelli Service Srl.



I titolari affiancati dai loro collaboratori, sono pronti ad accogliervi nel loro punto vendita di Novafeltria in via 24 Maggio, 165 nel rispetto totale delle norme di sicurezza. Tutti gli ambienti sono stati correttamente sanificati e attrezzati per far fronte all’emergenza. Per agevolare le visite nello show room è attivo il servizio su appuntamento, per evitare assembramenti, ma soprattutto per essere seguiti al meglio. A tal proposito sono attivi i numeri telefonici 0541 920815 - 0541 922020. Le vetture dei clienti vengono igienizzate prima di entrare in officina e prima della loro riconsegna con appositi prodotti nebulizzati all’interno dell’abitacolo.