Cento pacchi con generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà, l'aiuto del Rotary club

Riccione

| 09:59 - 22 Maggio 2020

La donazione dei cento pacchi alimentari da parte del Rotary club di Riccione e Cattolica alle Caritas locali.

In questo periodo così difficile non solo sotto il profilo sanitario, ma anche sociale ed economico, il Rotary Club di Riccione e Cattolica ha donato alle Caritas diocesane del territorio (di Riccione, Morciano di Romagna, Cattolica e San Giovanni in Marignano) un totale di cento confezioni contenenti generi di prima necessità, da distribuire alle famiglie in difficoltà dei territori di riferimento.



Il club esprime tramite la voce del suo presidente Riccardo Galassi un sentito ringraziamento ai volontari dell'associazione riccionese Arcione facente parte della Protezione civile «per aver dato la pronta disponibilità a un eventuale aiuto nella consegna del materiale». La donazione è stata effettuata nella giornata di giovedì.